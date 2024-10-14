Nike Blazer Low '77 x Off-White™ 男子运动鞋由设计师 Virgil Abloh 倾力打造，用 Nike 经典运动鞋的混搭风致敬体育运动和经典传承。该款运动鞋融合 Nike ACG Terra Humara 经典细节，为人气鞋款换新貌。Virgil 力求缔造经典风范，塑就别具一格的人气外观。

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