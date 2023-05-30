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      Nike Blazer Low '77 Jumbo

      女子运动鞋复古板鞋

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      有人说：“延续经典即可。”而我们认为：“应该不断推陈出新。”Nike Blazer Low '77 Jumbo 女子运动鞋复古板鞋采用宽大细节设计，焕新演绎街头人气鞋款。采用人气复古外观，巧搭大号耐克勾勾设计、宽大鞋带与加粗缝线。

      • 显示颜色： 白色/大学蓝/沙金/孔雀绿
      • 款式： DQ1470-100

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