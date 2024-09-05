Nike Blazer Low '77 Jumbo

女子运动鞋复古板鞋

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白色/山峰白/队橙/仙人掌绿
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有人说：“延续经典即可。” 而我们认为：“应该不断推陈出新。” Nike Blazer Low '77 Jumbo 女子运动鞋复古板鞋采用宽大细节设计，焕新演绎街头人气鞋款。鞋款采用人气复古外观，巧搭大号耐克勾勾设计、宽大鞋带与加粗缝线。

  • 显示颜色： 白色/山峰白/队橙/仙人掌绿
  • 款式： DQ1470-107

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