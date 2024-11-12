Nike Blazer Low '77 Jumbo

女子运动鞋板鞋

¥569
¥749
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有人说：“延续经典即可。”而我们认为：“应该不断推陈出新。”Nike Blazer Low '77 Jumbo 女子运动鞋采用匠心细节设计和粗犷装饰，焕新演绎街头人气鞋款。该鞋款采用人气复古外观，巧搭加粗缝线和大号耐克勾勾设计。从夏日探险之旅汲取灵感，采用匠心鞋带和鞋舌提拉设计，塑就出众风范。

  • 显示颜色： 帆白/帆白/天青石蓝/石膏色
  • 款式： DX6043-171

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