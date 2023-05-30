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      Nike Blazer Low '77 Jumbo

      女子运动鞋

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      有人说：“延续经典即可。”而我们认为：“应该不断推陈出新。”Nike Blazer Low '77 Jumbo 女子运动鞋采用夸张细节设计，焕新演绎街头人气鞋款。鞋款采用人气复古外观，巧搭大号耐克勾标志、加粗缝线设计和加宽鞋带。经典简约风格邂逅大胆醒目风范，自 1977 年以来始终风靡街头。

      • 显示颜色： 黑/帆白/白色
      • 款式： FD9858-001

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