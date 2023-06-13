跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Blazer Low '77 Jumbo

      女子运动鞋

      ¥529
      ¥749
      29% 折让

      有人说：“延续经典即可。”而我们认为：“应该不断推陈出新。”Nike Blazer Low '77 Jumbo 女子运动鞋饰有大号醒目牛仔元素耐克勾，焕新演绎元年款运动鞋，同时沿袭你钟爱的复古外观和经典舒适感受。 以酒椰叶纤维为灵感的纹理设计，结合刺绣细节，让你开启度假模式。

      • 显示颜色： 白色/帆白/亚紫粉/复古蓝灰
      • 款式： FJ7741-141

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。