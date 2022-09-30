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      Nike Blazer Low '77 Jumbo

      男子运动鞋抓地板鞋

      ¥699

      有人说：“延续经典即可。”而我们认为：“应该不断推陈出新。”Nike Blazer Low '77 Jumbo 男子运动鞋抓地板鞋革新重塑经典街头人气鞋款。采用人气传统外观，巧搭大号耐克勾勾设计和宽大鞋带。柔软泡绵鞋舌搭配加粗缝线设计，彰显自 1977 年以来风靡街头的经典外观。

      • 显示颜色： 白色/白色/帆白/黑
      • 款式： DN2158-101

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