跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Blazer Low '77 Jumbo

      男子运动鞋抓地板鞋

      ¥599
      ¥699
      14% 折让

      有人说：“延续经典即可。”而我们认为：“应该不断推陈出新。”Nike Blazer Low '77 Jumbo 男子运动鞋抓地板鞋革新重塑经典街头人气鞋款。采用人气传统外观，巧搭大号耐克勾勾设计和宽大鞋带。柔软泡绵鞋舌搭配加粗缝线设计，彰显自 1977 年以来风靡街头的经典外观。

      • 显示颜色： 白色/白色/帆白/黑
      • 款式： DN2158-101

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。