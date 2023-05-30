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有人说：“延续经典即可。”而我们认为：“应该不断推陈出新。”Nike Blazer Low '77 Jumbo WNTR 男子运动鞋现携假日风格震撼回归，革新重塑街头人气鞋款；采用舒适鞋口，是搭配当季挚爱毛衣的理想之选。 大号耐克勾勾标志结合宽大鞋带设计，塑就醒目格调，营造欢乐气氛。
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