Nike Blazer Low '77 Vintage

男子开拓者复古运动鞋板鞋

¥419
¥599
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山峰白/光子灰/白色/惊喜可可色
白色/帆白/黑
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Nike Blazer Low '77 Vintage 男子开拓者复古运动鞋板鞋重现低调风格和经典篮球外观，依托经典简约魅力和舒适性能，备受街头时尚赞誉。华美翻毛皮细节、复古 Swoosh 标志融合柔软鞋口设计，打造衣橱优选基本款，适于多种场合穿着。

  • 显示颜色： 山峰白/光子灰/白色/惊喜可可色
  • 款式： DA6364-113

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