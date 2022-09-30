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      Nike Blazer Low '77 VNTG

      男子开拓者复古运动鞋板鞋

      ¥599

      Nike Blazer Low '77 VNTG 男子运动鞋重现低调风格和传统篮球外观，依托经典简约魅力和舒适性能，备受街头时尚赞誉。采用华美翻毛皮细节、复古 Swoosh 和柔软鞋口设计，打造衣橱常备基本款，适于多种场合穿着。

      • 显示颜色： 白色/帆白/黑
      • 款式： DA6364-101

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