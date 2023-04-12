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      Nike Blazer Low PRM SU19

      男子运动鞋

      ¥459
      ¥649
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      白色/冷杉绿/金属金
      白色/队红/庭紫

      Nike Blazer Low PRM SU19 采用醒目设计，焕新演绎传统低帮经典鞋款。其复古的低帮款型是温暖天气的理想选择，而高压成型结构将外底与鞋面紧密衔接，缔造简洁利落外观和出众脚感。

      • 显示颜色： 白色/冷杉绿/金属金
      • 款式： BQ7460-101

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