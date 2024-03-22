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      Nike Blazer Low Pro Club

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      经典设计，焕新演绎。Nike Blazer Low Pro Club 男子运动鞋采用低帮版型，致敬经典的同时彰显时尚风范。鞋舌搭配外露式泡绵，打造人气造型；耐克勾标志和缝线设计，塑就新颖外观。

      • 显示颜色： 白色/海滩浅黄/山峰白/黑
      • 款式： FJ3694-100

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