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      Nike Blazer Low Pro GT PRM

      男子滑板鞋

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      2014 年以来，Nike SB Blazer 系列就一直是格兰特·泰勒的滑板战靴。Nike Blazer Low Pro GT PRM 男子滑板鞋采用耐穿材料，巧搭整版树木迷彩图案，焕新演绎出众外观。从格兰特·泰勒身上洞悉滑板精髓，采用加高镶边设计，打造新颖外观，助力畅滑，带来出众滑板体验。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： DO9398-001

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