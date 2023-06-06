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      Nike Blazer Mid '77

      女子运动鞋

      ¥549
      ¥799
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      70 年代风尚，80 年代挚爱，90 年代经典。如今，以出众设计迈向未来。Nike Blazer Mid '77 女子运动鞋采用经典设计，易于穿搭。利落皮革材质带来非凡吸睛效果，搭配醒目复古品牌标志和华美的翻毛皮点缀，呈现优质外观。鞋舌外露泡绵和别致中底设计，塑就经典复古造型。即刻上脚，为你的造型锦上添花。

      • 显示颜色： 白色/帆白/黑/游戏宝蓝
      • 款式： CZ1055-124

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