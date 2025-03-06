“Nike Athletic Club”是一支虚构的 Nike 运动员团队，为街头单品注入 70 年代设计灵感。Nike Blazer Mid '77 男子运动鞋采用复古篮球风格，巧妙融合复古趣味，缔造可轻松穿搭的经典设计。织物鞋面塑就非凡吸睛效果，搭配醒目复古品牌标志和华美翻毛皮装饰，呈现优质外观。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。