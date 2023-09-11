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      Nike Blazer Mid '77 LX NN

      女子运动鞋

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      按重量计算，Nike Blazer Mid '77 LX NN 女子运动鞋采用至少 20% 的再生材料，彰显复古风范，同时舒适非凡，助你在寒冷冬日保持温暖。鞋口融入起绒衬里，质感柔软，塑就经典冬日佳选。设计灵感源自外套的绗缝鞋面，适合搭配你挚爱的蓬松夹克。即刻上脚，为你的冬日装备锦上添花。

      • 显示颜色： 珍珠白/帆白/牛津粉/牛津粉
      • 款式： DO7445-261

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