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      Nike Blazer Mid '77 CNVS

      女子运动鞋

      ¥799

      白色/帆白/黑/白色
      黑曜石色/白色/金属金/黑曜石色

      掀起 70 年代风潮， 成为 80 年代挚爱， 铸就 90 年代经典。 如今，以出众设计迈向未来。 Nike Blazer Mid '77 CNVS 女子运动鞋采用经典设计，织物材料塑就百搭风范。 复古鞋面塑就非凡吸睛效果，搭配复古品牌标志，呈现优质外观。 外观设计，经典隽永。

      • 显示颜色： 白色/帆白/黑/白色
      • 款式： DX5550-100

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