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      Nike Blazer Mid '77 Jumbo

      女子运动鞋耐克大勾板鞋

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      有人说：“延续经典即可。”而我们认为：“应该不断推陈出新。”Nike Blazer Mid '77 Jumbo 女子运动鞋耐克大勾板鞋革新重塑经典街头人气鞋款。弹性后跟搭配灯芯绒般的纹理，结合便于穿脱的加大提拉设计，塑就你挚爱的复古外观。标志和鞋带等加大细节，增添活泼意趣；柔软泡绵鞋舌搭配加粗缝线设计，旨在致敬自 1977 年以来风靡街头的经典外观。

      • 显示颜色： 白色/白色/帆白/黑
      • 款式： DQ1471-100

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