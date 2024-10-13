有人说：“延续经典即可。”而我们认为：“应该不断推陈出新。”Nike Blazer Mid '77 Jumbo 女子运动鞋耐克大勾板鞋重塑经典街头人气鞋款。弹性后跟搭配灯芯绒般的纹理，结合便于穿脱的加大提拉设计，塑就你挚爱的复古外观。侧边 Swoosh 和鞋带等加大细节，增添活泼意趣；柔软泡绵鞋舌搭配加粗缝线设计，旨在致敬自 1977 年以来风靡街头的经典外观。

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