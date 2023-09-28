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      Nike Blazer Mid '77 Jumbo

      男子经典复古运动鞋

      ¥725

      白色/白色/帆白/暗赤褐
      白色/白色/帆白/黑

      Nike Blazer Mid '77 Jumbo 男子经典复古运动鞋采用匠心设计，以出众外观和质感焕新衣橱单品。弹性后跟拼接搭配灯芯绒般的纹理，结合便于穿脱的加大提拉设计，塑就你挚爱的复古外观。大号 Swoosh 设计结合宽大鞋带，增添活泼意趣。

      • 显示颜色： 白色/白色/帆白/暗赤褐
      • 款式： DD3111-101

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