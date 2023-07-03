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      Nike Blazer Mid '77 Jumbo

      男子运动鞋

      ¥899

      有人说：“延续经典即可。”而我们认为：“应该不断推陈出新。” Nike Blazer Mid '77 Jumbo 男子运动鞋革新演绎经典街头人气鞋款。弹性后跟搭配灯芯绒般的纹理，结合便于穿脱的加大提拉设计，塑就你挚爱的复古外观。耐克大勾设计结合宽大鞋带，增添活泼意趣；柔软泡绵鞋舌搭配加粗缝线设计，旨在致敬自 1977 年以来风靡街头的经典外观。

      • 显示颜色： 白色/帆白/荷兰橙/曼陀罗橙
      • 款式： DH7690-100

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