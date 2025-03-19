“Certified Fresh”对你而言意味着什么？ 有人可能不假思索地说出顺滑翻毛皮。 有人可能会致敬革新经典之作。 而你可能喜欢具有出众风范的高帮设计。 Nike Blazer Mid '77 PRM 男子运动鞋采用吸睛鞋面和复古风范，塑就经典复古造型，令你爱不释手。 无论你的答案是什么，该鞋款皆可助你彰显新颖魅力。

显示颜色： 帆白/椰奶色/灰黑/瓷釉绿

款式： DO9787-100