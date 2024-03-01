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      Nike Blazer Mid '77 VNTG

      男子运动鞋板鞋

      ¥629
      ¥749
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      穿上 Nike Blazer Mid '77 VNTG 男子运动鞋，在迈步间尽显复古风范。该鞋款采用经典设计，易于穿搭，结合利落皮革鞋面与柔软翻毛皮装饰，打造非凡质感。百搭色系巧搭醒目细节，并饰有以华夫格为灵感的耐克勾标志，增添层次感，塑就新颖外观和经典质感。

      • 显示颜色： 椰奶色/帆白/黑/麦黄
      • 款式： FZ4040-113

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