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      Nike Blazer Mid '77 VNTG

      男子运动鞋

      ¥559
      ¥799
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      亮绿/白色/帆白
      太平洋蓝/白色/帆白
      哈瓦那红/白色/帆白

      70 年代时，Nike 跃升为人气街头运动鞋。尽管如此，我们还是会邀请当地篮球队队员测试原型鞋款。多年以来，运动鞋在设计上几经革新改良，但仍沿用 Blazer 这一名称。Nike Blazer Mid '77 VNTG 男子运动鞋，问世即为经典。

      • 显示颜色： 亮绿/白色/帆白
      • 款式： BQ6806-300

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