Nike Blazer Mid Premium Vintage

男子运动鞋

¥389
¥649
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队红/队红/白色/帆白
黑/黑/白色/帆白
狼灰/狼灰/白色/帆白

Nike Blazer Mid Premium Vintage 男子运动鞋锐意革新经典元年款篮球战靴，缔造经典运动风范，舒适耐穿。

  • 显示颜色： 队红/队红/白色/帆白
  • 款式： 638261-600

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