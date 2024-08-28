根植传统并不代表只能原地踏步。Nike Blazer Mid Pro Club 男子运动鞋沿袭挚爱的经典简约设计与舒适脚感，注入现代时尚风格，堪称衣橱佳选单品。额外添加的橡胶贴片由中底一直延伸到耐克勾勾标志，以醒目元素演绎经典设计，同时致敬 70 年代的 Nike 匠心设计。拼接鞋面，增添恰到好处的复古风范。

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