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      Nike Blazer Mid Rebel

      女子运动鞋

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      Nike Blazer Mid Rebel 的鞋带采用匠心设计，不绑鞋带时，可用侧边拉链锁定，挑战常规、颠覆想像。

      • 显示颜色： 心灵紫/帆白/神秘绿/轨道红
      • 款式： CQ7786-561

      尺寸与尺码

      温馨提示：根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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