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      Nike Blazer Mid VNTG '77

      男子运动鞋

      ¥649
      ¥799
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      白色/浅银灰/黑
      白色/浅银灰/大学红

      穿上 Nike Blazer Mid VNTG '77 男子运动鞋，畅享凉爽舒适的日常穿着体验。皮革和合成材质组合鞋面借鉴自传统设计，彰显出众格调。大号醒目 Swoosh 设计巧搭“1977”和“Nike Blazer Mid”等手绘图案，出众质感倍受喜爱，犹如你的专属定制鞋款。

      • 显示颜色： 白色/浅银灰/黑
      • 款式： CW7580-101

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