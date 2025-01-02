Nike Blazer Phantom Low

男子运动鞋板鞋

¥559
¥849
34% 折让

黑/煤黑/幻影灰白
白色/山峰白/橡皮黄/深藏青

Nike Blazer Phantom Low 男子运动鞋将现代格调与经典 Nike 风范巧妙糅合。采用轻盈利落设计，焕新演绎经典鞋款。该鞋款带来舒适足底体验，结合鞋侧壁加固设计，缔造舒适感受。

  • 显示颜色： 黑/煤黑/幻影灰白
  • 款式： HF3119-001

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