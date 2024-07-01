跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Blazer Phantom Low

      男子运动鞋

      ¥849

      山峰白/白色/帆白/黑
      白色/山峰白/橡皮黄/暗赤褐

      Nike Blazer Phantom Low 男子运动鞋将现代格调与经典 Nike 风范巧妙糅合。 采用轻盈利落设计，焕新演绎经典鞋款。 该鞋款带来舒适足底体验，结合鞋侧壁厚实设计，缔造舒适感受。

      • 显示颜色： 山峰白/白色/帆白/黑
      • 款式： HF3119-101

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。