Nike Blazer Roam Mid

女子冬季款运动鞋

¥719
¥899
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山峰白/浅骨色/大学金/幻影灰白
黑/大学红/赛车蓝/黑
亚麻/安全橙/赛车蓝/浅英国褐
黑/赛车蓝

Nike Blazer Roam Mid 女子冬季款运动鞋经典依旧，专为冬季打造。耐穿外底，助你轻松驾驭城市多种路况，自在前行。

  • 显示颜色： 山峰白/浅骨色/大学金/幻影灰白
  • 款式： FQ9065-100

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