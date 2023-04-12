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      1972 年，Nike Basketball 推出 Blazer 系列，此后逐渐演变为现代风格主打系列。从简约的高帮帆布设计再到成熟的皮革中帮、休闲低帮设计，这些鞋款随着时间的推移风采益彰。

      • 显示颜色： 浅骨色/白色/浅骨色
      • 款式： 850478-001

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