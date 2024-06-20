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      Nike Bliss

      Dri-FIT 女子速干夹克

      ¥899

      卡其/清透色
      白色/清透色

      Nike Bliss Dri-FIT 女子速干夹克尽显休闲格调，令你在训练场下舒适又有型。采用宽松版型，质感轻盈且富有弹性，结合导湿速干面料和网眼布里料，帮助身体保持干爽舒适。按扣设计有助稳固衣袖，正面口袋便于存取随身物品。

      • 显示颜色： 卡其/清透色
      • 款式： FN2780-247

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