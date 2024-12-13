Nike Bliss Dri-FIT 女子速干长裤采用宽松版型，令你在训练场下舒适又有型。 导湿速干面料轻盈非凡而富有弹性，可随行而动，同时有助保持干爽。 正面上部褶裥设计，提升造型格调；传统拉链门襟，方便轻松穿脱。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。