Book 1 "Cortez" EP

德文布克男子篮球鞋

¥1,099

Book 1 "Cortez" EP 德文布克男子篮球鞋从一位同样能发挥迅疾表现的球员身上汲取灵感。从东海岸到西海岸，他一路全力征战。天然皮革与织物组合设计，搭配锯齿形细节，焕新演绎知名 Cortez 鞋款的设计元素。 耐穿鞋面从工装汲取灵感，彰显布克的硬朗比赛风格。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

  • 显示颜色： 白色/校园蓝/校园红
  • 款式： FJ4250-105

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