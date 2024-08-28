德文·布克球技精湛，凭借小碎步轻松突破防线，让对手猝不及防，再用连贯的刺探步晃开防守，强势跳投，上演一幕幕扣人心弦的名场面。Book 1 EP 男子篮球鞋演绎德文·布克制霸赛场的经典战靴。顺滑鞋面搭配皮革材质，突显出众格调；匠心设计塑就迅疾表现和缓震性能，让热爱篮球的你施展步法，创造空间，大展身手。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

显示颜色： 微葡萄紫/紫丁香红/拂晓深紫

款式： FJ4250-500