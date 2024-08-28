Book 1 EP

男子德文·布克实战篮球鞋

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德文·布克球技精湛，凭借小碎步轻松突破防线，让对手猝不及防，再用连贯的刺探步晃开防守，强势跳投，上演一幕幕扣人心弦的名场面。 Book 1 EP 男子篮球鞋演绎德文·布克制霸赛场的经典战靴。顺滑鞋面搭配皮革材质，突显出众格调；匠心设计塑就迅疾舒适的迈步体验，让热爱篮球的你和德文·布克施展敏捷步法，创造空间，大展身手。

  • 显示颜色： 黑/小马棕/琥珀棕
  • 款式： FJ4250-001

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