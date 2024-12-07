Book 1 EP Leather

德文布克男子实战篮球鞋

¥779
¥1,099
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Book 1 EP Leather 德文布克男子篮球鞋采用皮革鞋面搭配蟒蛇纹设计，旨在致敬德文·布克在休闲场合所穿的挚爱运动鞋。 Air Zoom 缓震配置结合匠心泡绵，令他在球场上灵活走位、迅速投射，让强悍的防守球员也束手无策。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

  • 显示颜色： 浅土褐/黑/橡皮浅褐/浅土褐
  • 款式： HJ5353-100

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