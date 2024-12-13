Book 1 EP Leather 德文布克男子篮球鞋采用皮革鞋面搭配蟒蛇纹设计，旨在致敬德文·布克在休闲场合所穿的挚爱运动鞋。 Air Zoom 缓震配置结合匠心泡绵，令他在球场上灵活走位、迅速投射，让强悍的防守球员也束手无策。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

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