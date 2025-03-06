德文·布克球技精湛，凭借小碎步轻松突破防线，让对手猝不及防，再用连贯的刺探步晃开防守，强势跳投，上演一幕幕扣人心弦的名场面。 Book 1 EP "Sunrise" 德文布克男子篮球鞋演绎德文·布克制霸赛场的经典战靴。 该鞋款采用顺滑鞋面，塑就迅疾表现和缓震性能，让热爱篮球的你施展敏捷步法，创造空间，大展身手。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。 这款匠心力作采用多彩配色，设计灵感源自德文·布克家中的清晨日出景象。

显示颜色： 泡沫粉/俏皮粉/激光橙/泡沫粉

款式： HJ5355-600