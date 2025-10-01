Book 1 "Night" EP

¥939 ¥1,099 14% 折让

索诺拉沙漠的深夜静谧晴朗，美不胜收。 繁星点点汇成银河， 漆黑天幕浸染夜色。 该特别版 Book 1 "Night" EP 德文布克男子篮球鞋旨在致敬那令人惊叹的夜空美景。 别致耐克勾标志和鞋口处的颜色会随着角度而变化，宛如亚利桑那州上空常见的闪烁星辰和可见星云。 夜光外底巧妙营造令人沉醉的观星氛围，鞋舌背面标签绣有 Book 的星座标志。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

Book 风范，顺滑质感

工装风格鞋面，缔造出色耐穿性，让外观彰显纯正 Book 风范；前足搭配天然皮革细节，打造出众加固效果，新鞋出盒即可畅享柔软舒适的穿着感受。

急起急停，轻松自如

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。

急停转向

中足融入坚固塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，还是利用空间迅疾切入，皆可轻松驾驭。

强势切入

人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

全掌型泡绵

全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。