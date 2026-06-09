Book 2 x McDonald's EP

¥999

球场掌控力和前足灵活度，助你打出属于自己的布克式节奏。

Book 2 x McDonald's EP 德文布克男子篮球鞋灵感源自全球唯一一家拥有绿松石色拱门的麦当劳，象征着开辟无人涉足的道路，正如塞多纳一样。这款篮球鞋正如袋子底部的薯条，是我们的匠心之作，融合了先进的篮球鞋技术与布克对亚利桑那州的热爱，助你在进攻时从容应对防守球员。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

出色掌控，引爆疾速 Air Zoom 缓震配置从原先 Book 1 的后跟位置移至前足，塑就出众回弹性能，助你迅疾出众，轻松甩开防守球员。 迅捷灵活 中足织带系统与模压鞋面相结合，为出击和转身提供出色稳定性。 把握节奏，快乐畅玩 该鞋款轻盈耐穿，并为双足带来贴近地面的感觉，帮助你在急停跳投时保持稳定和平衡。