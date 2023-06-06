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      Nike Boxy

      幼童条纹T恤

      ¥139
      ¥199
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      帆白
      白色

      Nike Boxy 幼童条纹T恤是一款经典版型单品，采用顺滑针织棉料，赋予孩子无拘运动体验；巧搭条纹图案，增添经典风范。可搭配孩子挚爱的 Nike 裤装，打造和谐统一的造型；亦可搭配牛仔裤，塑就休闲舒适装扮。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： FQ6914-133

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