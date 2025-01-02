Nike Brasilia

双肩包

¥349

Nike Brasilia 双肩包的主袋空间宽敞，背面拉链隔层设有内置保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑，缔造井然有序的收纳空间。 侧边网眼布口袋适合存放水壶；正面和内侧配有额外口袋，升级收纳体验。

  • 显示颜色： 矿石灰/矿石灰/黑
  • 款式： HJ8244-004

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