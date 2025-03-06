Nike Brasilia 9.5

训练双肩包

¥279
¥349
20% 折让

芝麻棕/黑/淡象牙白
黑/黑/白色

Nike Brasilia 9.5 训练双肩包助你收纳装备，助你轻松畅行。设有充裕口袋，令收纳井然有序；内置保护套可容纳笔记本电脑，侧边网眼布口袋可存放水壶，内置拉链口袋可供安全存储小物件。

  • 显示颜色： 芝麻棕/黑/淡象牙白
  • 款式： DH7709-252

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