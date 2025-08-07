 
Nike Brasilia 9.5 训练行李包 - 黑/黑/白色

Nike Brasilia 9.5

训练行李包

Nike Brasilia 9.5 训练行李包经久耐用，空间宽敞，方便随身携带训练装备。底部拉链隔层为运动鞋提供独立存放空间，内部和外部口袋方便有序收纳物品。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DH7710-010

其他细节

  • 拉链主袋，可安全收纳训练基本装备
  • 底部和侧边隔层，便于将脏鞋和汗湿衣物与干净装备分开收纳
  • 底部涂层设计，有助减少物品受到碰撞和刮擦
  • 外部口袋设计，令重要物品触手可及

产品细节

  • 尺寸：64 x 30 x 31 厘米
  • 可拆卸肩带
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
