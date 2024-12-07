匠心细节，颇具巧思。Nike Brasilia JDI 儿童双肩包既玲珑小巧，又能高效收纳，堪称日常探险的理想之选。密实梭织材料，塑就出众支撑力和耐用性；拉链主袋，为你的零食和其他物品提供充裕存储空间。正面小号拉链口袋，方便存放基本小物件；两个侧边网眼布口袋，便于收纳水壶。可调节加垫肩带，缔造舒适背携体验；可拆卸钥匙链，增添时尚气息。

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