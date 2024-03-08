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      Nike Brasilia JDI

      儿童双肩包

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      Nike Brasilia JDI 儿童双肩包虽外观小巧，但能有效收纳。 大号拉链主袋，便于安全收纳随身物品；小号拉链口袋配有可拆卸钥匙链，增添传统 Nike 风范。 可调节软垫肩带，打造舒适携背体验。

      • 显示颜色： 游戏宝蓝/冰番石榴色/游戏宝蓝
      • 款式： FB3053-413

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