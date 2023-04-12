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      Nike Breathe

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      Nike Breathe 男子短袖训练上衣采用速干网眼布面料，在训练期间为你营造出色表现力和凉爽感受。搭配侧边开衩和向前卷边的肩缝等功能性细节，塑就心无旁骛的运动体验。

      • 显示颜色： 游戏宝蓝/调色/俱乐部金
      • 款式： AJ8005-480

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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